إصابة المخرج جميل المغازي في رأسه - فيديو

الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة الكويتية شمس عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير أحدث أغنياتها "تاتي"، وكشفت خلال الفيديو عن تعرّض مخرج الكليب جميل جميل المغازي لإصابة في رأسه بعد سقوط إحدى معدّات التصوير عليه.

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يُذكر أن "تاتي" هي أغنية باللهجة العراقية، ومن المقرر طرح الكليب الخاص بها خلال أيام، وفي الوقت نفسه كان المغازي قد سافر منذ ثلاثة أيام إلى لبنان من أجل الاجتماع بشمس حيث من المقرر تصوير كليبين غنائيين لها في لبنان، من بينهما كليب "تاتي" الذي تعرّض فيه لإصابة اضطرته لتأجيل عودته الى مصر يومين.

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