إصابة المغني الكندي جاستن بيبر بكورونا

الوكيل الإخباري - طال فيروس «كورونا» المغني الكندي جاستين بيبر (27 عاماً)، حيث أكد المتحدث باسمه إصابة بيبر بفيروس كوفيد19.

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وجاء في بيان لفريق العمل " بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في فريق عمل الجولة الغنائية " جاستس توور" ، للأسف سوف نلغي حفل لاس فيجاس"، بحسب وكالة (د ب ا)



وأضاف البيان" جاستين بالطبع يشعر بخيبة أمل شديدة، ولكن صحة وسلامة طاقم العمل و الحضور دائما ما تمثل أولوية لنا".

البيان