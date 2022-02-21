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الإثنين، 21-02-2022 10:24 ص

إصابة المغني الكندي جاستن بيبر بكورونا

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الوكيل الإخباري - طال فيروس «كورونا» المغني الكندي جاستين بيبر (27 عاماً)، حيث أكد المتحدث باسمه إصابة بيبر بفيروس كوفيد19.

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وجاء في بيان لفريق العمل " بسبب تسجيل إصابات بفيروس كورونا في فريق عمل الجولة الغنائية " جاستس توور" ، للأسف سوف نلغي حفل لاس فيجاس"، بحسب وكالة (د ب ا)


وأضاف البيان" جاستين بالطبع يشعر بخيبة أمل شديدة، ولكن صحة وسلامة طاقم العمل و الحضور دائما ما تمثل أولوية لنا".

 

البيان 

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