الجمعة 04-12-2020
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الجمعة، 04-12-2020 12:53 م

إصابة النجم المصري سمير غانم بكورونا

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الوكيل الإخباري- أصاب فيروس كورونا المستجد أحد أفراد عائلة الفنان المصري سمير غانم، وأجبرها باقي الأسرة على الدخول في حالة من العزل الصحي.

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وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، فقد كشف مصدر مقرب من أسرة الفنان الكوميدي، سمير غانم، أن أسرته عزلت نفسها أسبوعين، عقب إعلان زوج ابنته (دنيا)، رامي رضوان، إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وعن حالته الصحية، ذكر المصدر أن حالة رامي رضوان مستقرة جدا في الوقت الحالي، ويستجيب للعلاج بشكل جيد.


وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، قد كشف أمس الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

المصدر: البيان



 




 

 


 

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