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الأحد، 31-10-2021 04:49 م

إصابة بون جوفي بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري-ذكرت تقارير اليوم الأحد أن المغني جون بون جوفي اضطر إلى إلغاء حفلته مساء أمس السبت في ميامي عقب إصابته بفيروس كورونا.

وأفادت صحيفة " ديلي ميل " البريطانية أن الجماهير كانت قد احتشدت في شاطئ لويس ساوث عندما ظهر رجل على المسرح وأعلن أن جون 59 عاماً" بخير" ولكنه لن يحيي الحفل بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبدلا من ذلك سيتوجه إلى " السرير".

وكان بون جوفي قد تحدث لشبكة سكاي نيوز في السابق حول تشجيعه لارتداء الكمامات، وأعرب عن غضبه إزاء كيفية تسييس القضية.

وقال " إذا كانت الكمامة ستوقف تفشي الفيروس، وإذا كان سبب ارتداؤها احترام جارك أو صديقك، فهذا ليس بأمر كبير وليس تضحية عظيمة".

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