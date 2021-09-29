الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

أمن الدولة: الحبس 10 أشهر لوضاح الحمود وبراءته من 4 تهم

براءة المتهم اللبناني من جميع تهم قضية التبغ

مشروع حكومي جديد لتخفيف العبء عن محطة تنقية عين غزال

الخصاونة يغادر الى بيروت

حجاوي لـ الوكيل: يسمح لمرضى تسمم الدم بأخذ لقاح كورونا

مصدر أمني لـ الوكيل : شبهة جنائية بحادثة غرق سد الملك طلال

انقطاع المياه عن منطقة في عمان والوزارة تتابع

الداخلية تعلن عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

الصحة تعلن أسماء الطلبة المرشحين للقبول في كليات التمريض والقبالة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا- أسماء

الأربعاء، 29-09-2021 11:51 ص

إصابة حمدي الميرغني بفيروس كورونا - صورة

742


الوكيل الإخباري - أعلن الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” إصابته بفيروس كورونا.

اضافة اعلان


وكتب من خلال خاصية “إستوري”: “الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير، وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم للحجر المنزلي .


وأضاف: “وشكرًا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان، ولكني أعتذر على عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم، وأرجو منكم الدعاء، والحمد لله على ما أصابنا”.

 

وبناءً على ذلك توقف الميرغني عن تصوير مشاهده في فيلم “زومبي” الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، ويزو، محمد محمود، وغيرهم، والفيلم من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.


 

المصدر - اهل القاهرة 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
43278655-3-645x505-1

ابنة شقيق كاظم الساهر تخطف الانظار مجدداً بأحدث ظهور لها-صور

باسم ياخور وزوجته 11-2

باسم ياخور متهم بالتعالي وزوجته رنا الحريري ترد

499202007060443554355

فريق عمل مسلسل الآنسة فرح ينتهي من تصوير الجزء الثاني

1

الفنان عيسى السقار يعيد ألق المسرح الشمالي في جرش - صور

سيرين-عبد-النور-وزوجها-مواقع-التواصل-1

شاهد ...سيرين عبد النور وعائلتها بصور مع الدلافين

التركية-فهرية-افجين

فهرية أفجين تحقق نجاحا جديدا

أخبار متعلقة
ياسمين٣

الفنانة ياسمين عبدالعزيز: وداعا

nesreen-tafesh16

نسرين طافش توثق لحظات جميلة من إجازتها – بالفيديو

9522928_1563445095

أحمد فهمي يحذر جمهوره من شخص ينتحل شخصيته على السوشيال ميديا - فيديو

10325090931620919689

أول تعليق لزوجة شريف منير حول حريق منزلهم - فيديو

959678d9ea80b8c947a163712df57e6a

بسمة بوسيل تثير حيرة متابعيها

4ipj-7-730x438-1-730x438-1-730x438

غادة عبد الرازق تصدم محبيها بتصرفها - صورة