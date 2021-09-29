إصابة حمدي الميرغني بفيروس كورونا - صورة

الوكيل الإخباري - أعلن الفنان حمدي الميرغني عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” إصابته بفيروس كورونا.

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وكتب من خلال خاصية “إستوري”: “الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير، وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم للحجر المنزلي .



وأضاف: “وشكرًا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان، ولكني أعتذر على عدم الرد على أغلب الاتصالات والرسائل بسبب كثرتهم، وأرجو منكم الدعاء، والحمد لله على ما أصابنا”.

وبناءً على ذلك توقف الميرغني عن تصوير مشاهده في فيلم “زومبي” الذي يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، ويزو، محمد محمود، وغيرهم، والفيلم من تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح.









المصدر - اهل القاهرة