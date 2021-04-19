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الإثنين، 19-04-2021 12:09 م

إصابة دينا الشربيني في برنامج المقالب مع رامز جلال.. شاهد

دينا-الشربيني-ورامز-جلال


الوكيل الاخباري - وقعت الفنانة المصرية دينا الشربيني، ضحية المقلب الذي ينفّذه يومياً الفنان رامز جلال ضمن برنامج المقالب الشهير "رامز عقله طار" الذي يقدّمه على شاشة mbc مصر.

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وتصدّرت دينا تريند السوشيال ميديا بقوة شخصيتها وحركاتها العفوية، وكالعادة بدأ رامز المقلب بمقدّمة كوميدية عن دينا وقال من ضمن كلماته "مكسورة الجناح" وغيرها من المصطلحات الكوميدية، كما لم يذكر اسم عمرو دياب، بل ذكر الانفصال أكثر من مرة.

 

وبدأت دينا اللعب بالألعاب الموجودة في المكان وبدت في غاية العفوية والصلابة، ثم ركبت الكبسولة، وسيطرت عليها حالة من الرعب الشديد، فظلت تصرخ بصوت عالٍ وتُبعد رامز عنها.


وعقب سقوطها في حمّام السباحة واكتشافها لرامز، تشاجرت معه ودفعته في المياه مرة أخرى، وبعد خروجه سألها عن أكثر شيء لفت نظرها في البرنامج، لتجيب بأنه الشخصية الهندية والتي تقمصها بشخصيته المتنكر بها.

 


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