إصابة زوجة الفنان ماجد المصري وابنه بكورونا

الوكيل الاخباري - رغم إعلان الفنان ماجد المصري عن إصابته وابنته وتعافيهما من فيروس كورونا منذ أيام قليلة، إلا أن الفيروس اللعين يأبى أن يغادر منزله، حيث أعلنت زوجته رانيا أبو النصر عن إصابتها وابنها بهذا الفيروس من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الرسمي على "إنستغرام"، فكتبت: "أنا كورونا بردو بقالي 6 أيام، بس بجد أد إيه الكورونا أصيلة وقسمتها بالعدل ما بينا، قبل كده جوزي وبنتي مع بعض ودلوقتي أنا وابني مع بعض"، مضيفة: "عايزة إيه يا كورونا بقى مننا بالظبط، ارحمينا الرحمة حلوة يا أختي.. كده كتير".

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ودعم ماجد المصري ابنه بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا، ونشر صورة تجمعهما عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلّق عليها قائلاً: "إصابة المصري الصغير بفيروس كورونا، بس أنت أبو الرجولة يا آدم"

يُذكر أن آدم، ابن الفنان ماجد المصري، أعلن هو الآخر عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه على "إنستغرام"، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالباً كل من خالطوه بإجراء مسحة طبية. كما كتبت والدته رسالة، دعت له فيها بالشفاء العاجل والتام، قائلة: "سلامتك يا روح قلبي، يا رب تقوم لنا بالسلامة".





لها

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