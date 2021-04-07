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الأربعاء، 07-04-2021 02:22 م

إصابة زوج الفنانة ياسمين صبري 'أحمد أبو هشيمة' بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - كشفت وسائل إعلام عن إصابة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة زوج الفنانة المصرية ياسمين صبري بفيروس كورونا المستجد.

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وخضع أبو هشيمة لمسحة طبية أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الثلاثاء، وفقا لموقع "إرم نيوز".

 

وأكدت مصادر أن ياسمين صبري تعيش حالة من القلق البالغ بعد مغادرة أحمد أبو هشيمة منزل الزوجية للإقامة في مكان آخر يمتلكه، ليكون بمعزل عن أسرته".


وأجرت ياسمين صبري مسحة طبية ولكنها تنتظر ظهور النتيجة مساء اليوم الأربعاء، فيما أجرت أسرة أبو هشيمة مسحات طبية من باب الاطمئنان.


ونوهت المصادر إلى أن ياسمين صبري، عزلت نفسها كونها مخالطة مباشرة لزوجها، لكنها لا تتواجد في ذات محل إقامته الحالية، حيث بدأت بمباشرة البروتوكول العلاجي تحسبا لإيجابية النتيجة.

 

سبوتنيك

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