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السبت، 19-12-2020 09:05 ص

إصابة محمود البزاوي في عينه أثناء التصوير

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الوكيل الإخباري _ تعرّض الفنان الكبير محمود البزاوي لإصابة في عينه أثناء تصوير دوره في فيلم "خان تيولا"، نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

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كشف وسام المدني مخرج فيلم "خان تيولا" عن تعرّض الفنان محمود البزاوي لإصابة في عينه أثناء تصوير دوره ، نتيجة ارتفاع ضغط الدم.


واشار الى أنه تفاجأ عند احمرار لون عين البزاوي في وقت كان يتطلب المشهد الذي سيصوّره أن تقترب الكاميرا من وجهه.


وقد اتفق المخرج مع البزاوي قبل تصوير المشهد بحوالي الساعة أن يتناول بعض العصائر التي تخفّض ضغط الدم بحيث لا تظهر الإصابة بوضوح.

 

المصدر : لها 



 




 

 


 

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