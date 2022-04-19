إصابة محمود حجازي بخلع في الكتف وخضوعه لجراحة عاجلة -صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمود حجازي عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي صورة له من المستشفى بعد خضوعه لجراحة عاجلة في الكتف عقب إصابته بخلع فيه.





اضافة اعلان

وعلّق حجازي على الصورة قائلاً: "الحمد لله عملت عملية النهاردة، كان التوقيت صعب جداً عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصوّر بيه ومعنديش إجازة ولسة بصوّر بس الحمد لله على كل شيء".

وأضاف: "العملية نجحت وهخرج النهاردة وهكّمل تاني تصوير من بكرة إن شاء الله للانتهاء من الأعمال الرمضانية، ويا رب شغلي السنة دي يكون عاجبكوا، شكراً أستاذ دكتور محمد طه الشيوي".





لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

