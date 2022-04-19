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الثلاثاء، 19-04-2022 02:51 م

إصابة محمود حجازي بخلع في الكتف وخضوعه لجراحة عاجلة -صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان محمود حجازي عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي صورة له من المستشفى بعد خضوعه لجراحة عاجلة في الكتف عقب إصابته بخلع فيه.

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وعلّق حجازي على الصورة قائلاً: "الحمد لله عملت عملية النهاردة، كان التوقيت صعب جداً عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصوّر بيه ومعنديش إجازة ولسة بصوّر بس الحمد لله على كل شيء".

 

وأضاف: "العملية نجحت وهخرج النهاردة وهكّمل تاني تصوير من بكرة إن شاء الله للانتهاء من الأعمال الرمضانية، ويا رب شغلي السنة دي يكون عاجبكوا، شكراً أستاذ دكتور محمد طه الشيوي".

 


لها

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