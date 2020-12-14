إصابة مي كساب بوعكة صحية

الوكيل الإخباري _ كشف مطرب المهرجانات أوكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" عن تعرض زوجته الفنانة مي كساب لوعكة صحية نقلت على اثرها المستشفى .

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حيث انه نشر صورة وارفقها بتعليق قال فيه: "ألف السلامة عليكي يا أم العيال يا أحلى حاجة في حياتي".



واشارت مي من خلال منشور على خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام أن الوعكة حصلت لها بسبب أوجاع في المعدة نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وشكرت كل من اتصل وسأل عنها وعن صحتها، مؤكدة انها باتت بصحة افضل وتتواجد حالياً في منزلها.



المصدر : لها



