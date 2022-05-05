إصابة نجم برنامج المواهب البريطاني بالشلل

الوكيل الإخباري - أصيب جوناثان غودوين، نجم برنامج "المملكة المتحدة تمتلك المواهب"، الشهير، بالشلل حسب ما قالت خطيبته، الممثلة أماندا أبينغتون.



وأكدت أماندا أنه شارف على الموت مرتين منذ الحادث الذي تعرض له العام الماضي أثناء تجارب الأداء في برنامج "أمريكا.



وأوضحت أن نجم الحركات الاستعراضية، الذي ظهر في نسخة البرنامج البريطانية عام 2019، أصبح يتحرك الآن باستخدام كرسي.

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وكان يفترض أن يفك غودوين قيوده بينما كان معلقا وهو مقيد بسترة تستخدم للسيطرة على الأشخاص الخطرين، ورأسه لأسفل على ارتفاع نحو 9 أمتار، كل هذا بين سيارتين معلقتين في الهواء أيضا.



وقالت أماندا، في أحد البرامج، إنه "سقط من ارتفاع 9 أمتار، وخسر إحدى كليتيه، وكسرت عظام كتفيه وقدميه". ( ايلاف )

