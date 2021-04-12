الإثنين 12-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأمن يحذر من شركات بورصة واستثمار

قسائم غذائية توزع على المواطنين اعتبارا من اليوم

التربية: لا يجوز لأي مدرسة خاصَّة حجب منصات التعليم عن طلابها

إحالة ملف قضية الفتنة الى المدعي العام

هام حول إصدار جوازات سفر للأردنيين المغتربين

الدول العربية التي ستسمح بصلاة التراويح في المساجد

وزير الأوقاف : إغلاق المساجد بعد صلاتي المغرب والفجر

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

الحكومة تعلن عن فرص استثمارية في التنقيب عن النفط والغاز في 7 مناطق

الاستهلاكية المدنية تُحدد دوامها خلال رمضان

الإثنين، 12-04-2021 11:41 ص

إصابة نيكول سابا وزوجها يوسف الخال بفيروس كورونا

نيكول-سابا-يوسف-الخال


الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد" كوفيد 19" هي وزوجها الفنان اللبناني يوسف الخال.

اضافة اعلان

وأعادت نيكول نشر تدوينة على "تويتر" تشير فيها إلى إصابتهما بالفيروس وعلقت عليها وكتبت:"الحمد لله على كل شيء".

وانهالت التعليقات على ما كتبته نيكول، وتمنى لها متابعوها سرعة الشفاء، والعودة من جديد إلى ممارسة نشاطاتها الفنية.

 

وعلى الجانب الآخر، لن تشارك نيكول سابا في أي من المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها في شهر رمضان، وإن كانت ستظهر ضيفة على برنامج المقالب "خمس نجوم" الذي يشارك في تقديمه عدد من الفنانين حيث يظهر مع الضيف اثنان من الفنانين كمقدمين للبرنامج.


ويشارك في تقديمه كل من غادة عادل، وكريم فهمي، ومصطفى قمر، ونور اللبنانية، ومحمد شرنوبي.

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


العربي الجديد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
327387_0

فنان مصري شاب يتصدر قائمة الأعلى أجرا في رمضان بـ40 مليون جنيه

WhatsApp-Image-2021-04-12-at-9.58.33-AM

فيديو جديد يثير الجدل للشيف التركي بوراك برفقة الفنانة أحلام.. شاهد

176-000543-dumps-ramez-jalal_700x400

بالفيديو.. صراخ وضرب وسقوط في الماء.. برنامج رامز جلال في رمضان

11-121

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)

2099652-1181171976

فنانة شابة شهيرة تعتزل الفن بشكل مفاجئ.. شاهد

30546-photo_d0be

أمير كرارة يكشف حقيقة خلافه مع أحمد السقا.. فيديو

أخبار متعلقة
320219132030423202971

فنان مصري يكشف تفاصيل إصابته بكورونا مرتين بأقل من شهرين

113804Image1-1180x677_d

إصابة الفنانة هند صبري بفيروس كورونا

11201917122536316356240

أحمد السعدني يعلن اصابته بكورونا وانسحابه من السباق الرمضاني!.. شاهد

أحمد-خالد-صالح-وهنادي-مهن-1616429436-0

إصابة الفنان أحمد خالد صالح وزوجته بكورونا

2021_3_8_17_31_36_834

إصابة ابن الفنان أحمد السقا بفيروس كورونا

fakhreya6-1200x675

فنانة خليجية ترد على شائعات وفاتها وتكشف عن حالتها الصحية.. فيديو