إصابة والدة رامي صبري بوعكة صحية بعد وفاة ابنها كريم

الوكيل الإخباري - كشف الفنان رامي صبري، عن تعرض والدته لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث نشر صورًا تجمعه بالطاقم الطبي المعالج لوالدته، عبر حسابه الرسمي، على "فيسبوك"، وكتب: الحمد لله، أمي بخير بعد ما كانت في الرعاية لمدة 3 أيام"، موجها الشكر لكل من اهتم لأمر والدته.

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يشار إلى أن الفنان الشاب كريم صبري، شقيق رامي، كان قد توفي غرقًا في ترعة المريوطية، الأمر الذي أصاب والدته وشقيقه بحالة من الحزن تسببت في مرض والدته.



يذكر أن الفنان المصري طرح مؤخرًا ديو جمعه بشقيقه الراحل كريم، وحملت الأغنية اسم "حالة اكتئاب"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وأعداد مشاهدة كبيرة فور طرحها على "يوتيوب".



وكان رامي قد شارك منشورات عزاء الفنانين والمطربين له وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "شكر واجب لكل زمايلي وإخواتي الفنانين المحترمين على المواساة في وفاة أخي الغالي كريم، شكر الله سعيكم جميعًا وتقبل دُعاءكم ولا أراكم مكروهًا فى عزيزٍ لديكم".



وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بغرق شخص في ترعة بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية هو شقيق المطرب رامي صبري، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا.

المصدر - لها