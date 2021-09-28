الثلاثاء 28-09-2021
الوكيل الاخباري

99 % من خدمات الضمان متاحة إلكترونياً

أردننا جنة: إدراج مهرجان المناطيد بوادي رم على برامج الرحلات

إقبال كبير على خدمة التوصيل المنزلي في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

عودة تسيير رحلات ركاب الملكية الأردنية مع سوريا اعتبارا من 3 تشرين الأول

17 وفاة و1703 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

مدرسة تشكل ازعاج للسكان في عمان والوزارة تتابع

اعتقال 9 أشخاص بعد مشاجرة في إربد

الأردن يوجه مذكرة احتجاج تطالب الاحتلال بالكف عن انتهاكات المسجد الأقصى

أمن الدولة: نطق الحكم بقضية التبغ الأربعاء

رئيس هيئة الأركان يزور المنطقة العسكرية الوسطى

الثلاثاء، 28-09-2021 11:45 ص

إصابة والدة رامي صبري بوعكة صحية بعد وفاة ابنها كريم

988


الوكيل الإخباري - كشف الفنان رامي صبري، عن تعرض والدته لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث نشر صورًا تجمعه بالطاقم الطبي المعالج لوالدته، عبر حسابه الرسمي، على "فيسبوك"، وكتب: الحمد لله، أمي بخير بعد ما كانت في الرعاية لمدة 3 أيام"، موجها الشكر لكل من اهتم لأمر والدته.

اضافة اعلان


يشار إلى أن الفنان الشاب كريم صبري، شقيق رامي، كان قد توفي غرقًا في ترعة المريوطية، الأمر الذي أصاب والدته وشقيقه بحالة من الحزن تسببت في مرض والدته.


يذكر أن الفنان المصري طرح مؤخرًا ديو جمعه بشقيقه الراحل كريم، وحملت الأغنية اسم "حالة اكتئاب"، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وأعداد مشاهدة كبيرة فور طرحها على "يوتيوب".


وكان رامي قد شارك منشورات عزاء الفنانين والمطربين له وذلك عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "شكر واجب لكل زمايلي وإخواتي الفنانين المحترمين على المواساة في وفاة أخي الغالي كريم، شكر الله سعيكم جميعًا وتقبل دُعاءكم ولا أراكم مكروهًا فى عزيزٍ لديكم".


وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغًا بغرق شخص في ترعة بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية هو شقيق المطرب رامي صبري، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا.

 

المصدر - لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

شاهد ...تامر حسني يلبي طلب طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

kh2

مخرج قلب مفتوح ينجو من الموت في حادث سير

5879660981632766730

حفيدة عادل إمام في أحدث ظهور... تعرضت للتنمر بسبب تقليد جدي - فيديو

1570449621HUb1X

خلاف في حفل وديع الشيخ واصابة الفنانة نورهان - فيديو

إلهام-شاهين

الفنانة إلهام شاهين تكشف سرا لاول مره عن حياتها

image (4)

شاهد ...ما فعلته سميرة سعيد عند غنائها مون شيري