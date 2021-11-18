الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 11:29 ص

إطلاق الدورة الرابعة من مهرجان تيرو الفني الدولي

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الوكيل الإخباري - أعلنت "جمعية تيرو للفنون " و"مسرح إسطنبولي"، عن إقامة الدورة الرابعة من "مهرجان تيرو الفني الدولي " تحت شعار"شباب التغيير" في الفترة الممتدة من 11 ولغاية 14 كانون الأوَّل/ديسمبر القادم في المسرح الوطني اللبناني في مدينة صور.

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عبر تنظيم مجموعة عروض مسرحية، وسينمائية، وموسيقية، وحكواتية، إلى جانب ندوات ومعارض ومساحات للفنون التشكيلية وأمسيات شعرية، ويهدف المهرجان الذي يعتبر تجمعاً فنياً سينمائياً ومسرحياً وموسيقاً الى التلاقي والتبادل الثقافي والفني من خلال العروض الفنية المختلفة من ثقافات العالم .

 

المصدر - الفن 

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