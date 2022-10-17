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الإثنين، 17-10-2022 02:01 م

إطلالات النجوم في الموريكس دور - صور

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الوكيل الإخباري - برز العديد من النجوم الرجال بإطلالاتهم في حفل الموريكس دور فالبعض اختار بدلات رسمية والبعض الاخر كان له لمسة خاصة به تميّزه عن غيره من الحاضرين.

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فاختار الممثل اللبناني بديع أبو شقرا بدلة بيضاء للون كلاسيكية لاقت به كثيرا كما أن الممثل السوري محمد الأحمد اختار بدلة ذو قصة جمعت بين العصرية والكلاسيكية وأضافت لمسة أناقة من خلال المنديل الذي وضعه في جيبة الجاكيت.

 

العازف العالمي Hauser اختار بدلة منقطة ميّزته عن غيرة من ناحية خامة القماش ونسقه مع بنطلون أسود فكسر من حديّة الاطلالة أما الممثل اللبناني وسام صليبا اختار بدلة سوداء كاملة الا انها تميّزت بفخامة القماش كما ان الاطلالة ذو اللون الموحد اصبح رائجة جداً للرجال.

 

أما الاطلالتان اللتان أحدثاً جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي كانتا من نصيب الفنان المصري محمد رمضان والفنان اللبناني جاد شويري فمحمد رمضان كان حديث الجمهور بنظاراته الشمسية ومجوهراته الثمينة خصوصاً العقد الماسي الذي اختاره أما إطلالة جاد شويري فعكست شخصيته وأفكاره المميزة التي لا تشبه أحد فستايل الجاكيت لا يليق الا على جاد.

 


 


 

 


 

 


 


 

 

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