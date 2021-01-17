إطلالة جديدة للفنان عمرو دياب تثير الجدل.. شاهد

الوكيل الاخباري - أحدث الفنان المصري عمرو دياب ضجة بسبب أحدث إطلالاته في صورة نشرها على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وظهر فيها بلوك مختلف أثار اهتمام الكثيرين حيث نسّق سترة طويلة باللون الأبيض مع سروال جينز واسع بلون فاتح.



وأبدى الكثيرون إعجابهم بخيارات الفنان لافتين إلى أنه دائم الشباب والحيوية. وفي المقابل رأى بعضهم أن السترة البيضاء الطويلة لا تناسب أسلوبه وشخصيته.

واللافت كان تعليق ابنته نور التي عبّرت عن حبّها له وفخرها به من خلال كلمة "أبي" مرفقة بـ "إيموجي" الوجوه مع القلوب... وحققت الصورة في مدة قصيرة جداً أكثر من 265 ألف إعجاب.

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