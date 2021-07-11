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الأحد، 11-07-2021 08:37 م

إطلالة سعد لمجرد تعرضه للإنتقاد - صور

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الوكيل الإخباري - لا تزال إطلالات النجم سعد لمجرد الغريبة تشغل متابعيه وتثير فضول البعض، كما تعرضه للإنتقاد بسبب اسلوبه غير المتوقع في إعتماد الملابس شبه "الأنثوية" التي يرتديها. 

وأحدث لمجرد مؤخرا جدلاً واسعاً بين جمهوره بعد ظهوره بإطلالة جديدة مباكرة بتصميم غريب يجمع بين البعدين الانثوي والذكوري، وهو ما عرضه للانتقاد من قبل بعض متابعيه.

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وحرص النجم المغربي الذي يبتكر تصاميم خاصة به وخطاً خاصاً في عالم الموضة للترويج لأعماله الجديدة، واختار أخيراً إطلالة كاملة باللون الأسود عبارة عن بنطال وجاكيت من دون أكمام بكماش مزيّن بما يشبه الترتر مع حزام من القماش، ونسق مع ملابسها جزمة سوداء وقبعة من اللون نفسه.


ونالت اطلالته المبتكرة اعجاب الآلاف من متابعيه الذين أشادوا بابتكاراته المتجددة والمختلفة، في حين طلب منه العديد من محبيه بالابتعاد عن هذا النوع من الملابس التي تزحي ببعض اللمسات الانثوية.

 

من جهة ثانية، طرح النجم المغربي أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "السهرة صباحي"، وهي عبارة عن تريو غنائي يضم لمجرد والنجم التونسي صابر الرباعي وريدوان، وحققت انتشارا واسعا بعد ساعات من مشاركتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.




 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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