إطلالة صيفية ساحرة لـ ياسمين صبري على يخت - صور

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري صورتين جديدتين عبر صفحتها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها تستمتع بإجازتها على يخت وسط البحر.

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وإعتمدت ياسمين إطلالة صيفية كاجوال إذ وضعت على رأسها إيشارباً ووضعت ماكياجاً ناعماً بألون ترابية.

وكانت ياسمين قد كشفت عن حسابات مزيفة تحمل اسمها.



وكتبت ياسمين عبر صفحتها الخاصة على موقع اتلواصل الاجتماعي: "لا يوجد لدى أي حسابات على الفيس بوك وكل الحسابات مزورة وسأقوم بإغلاقها".



وكانت نشرت ياسمين صبري مجموعة صور خلال قضائها عطلتها الصيفية على يخت كبير، وحققت الصورة نسبة عالية من الاعجابات على صفحتها الخاصة، وصلت إلى أكثر من 332 ألف إعجاب، إضافة إلى مئات التعليقات التي أشادت بجمالها الكبير.









المصدر - الفن