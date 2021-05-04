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الثلاثاء، 04-05-2021 12:24 م

إعلامية مصرية شابة تقع ضحية الأخطاء الطبية!.. صور

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الوكيل الاخباري - نشرت الصفحة الرسمية للإعلامية المصرية إيمان الحصري على "فيسبوك" تطورات الحالة الصحية لها.

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وأوضحت تفاصيل الحالة الصحية للإعلامية المصرية، التي تمكث حاليًا في المستشفى بعد أن أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين وترتب عليها حدوث مضاعفات أدت لخضوعها لعدد من العمليات الجراحية الأخرى كان آخرها عملية أجرتها يوم أمس الاثنين وذلك من أجل تلافي الأضرار الناتجة عن الجراحة الأولى.


وطالبت الصفحة الرسمية لإيمان الحصري بالدعاء لها في شهر رمضان المبارك، وأضافت أنه في حال عدم استقرار الحالة الصحية ستخضع الحصري لعملية أخرى.


وكتب منشوراً: "نسألكم الدعاء بالشفاء العاجل إلى الإعلامية القديرة إيمان الحصري.. ‏‎أجرت عملية جراحية منذ أسبوعين الأمر الذي ترتب بعده حدوث مضاعفات مؤسفة نتج عنه ضرورة المكوث بالمستشفى والخضوع لعدة عمليات جراحية أخرى في محاولة طبية مضنية لتلافي الأضرار الناتجة عن العملية الأولى كان آخرها عملية بالأمس على أمل استقرار الحالة أو لا قدر الله إجراء عملية أخرى".


يذكر أن الحصري تقدم برنامج "مساء dmc" وهو ينتمى لبرامج التوك شو ويذاع على فضائية dmc.



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