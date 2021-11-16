إعلاميون لبنانيون يتعرضون لحادث سير في بعلبك - صورة

الوكيل الإخباري - تعرض الإعلامي محمد عبدالله وهو مندوب تلفزيون لبنان لحادث سير عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي وبالتحديد في محلة التل الأبيض وذلك خلال توجهه برفقة زملاء له إلى الهرمل ، ونجا عبد الله ومن معه في السيارة من الموت وتعرض كل من سليمان أمهز.

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وكان متواجدا مع عبدالله في السيارة الزميل سليمان أمهز الذي أصيب برضوض طفيفة، بينما لم يصب مراسل "الجديد" شوقي سعيد وومراسل تلفزيون nbn علي شمص، اللذين كانا على المقعد الخلفي، بأذى لكن واجهة السيارة تحطمت ، وذلك وفق ما أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام.

المصدر - الفن