الأربعاء 17-11-2021
الوكيل الاخباري

عوجان: جامعة مؤتة تعتز بتفردها بالجناح العسكري

وزير الطاقة يبحث مع نقابة المهندسين مجالات التعاون

جلسة تثقيفية عن التوعية المرورية بالكورة

وزارة التربية : نسبة الإصابات التراكمية بكورونا في قطاع التعليم المدرسي 1.7%

الاحتفال باليوم العالمي للسكري في المكتبة الوطنية

بيئة اربد تنفذ يوماً توعوياً في مدرسة زحر الأساسية

2.5 مليار قروض البنوك الأردنية في فلسطين

قلق أممي بشأن أوضاع ومعاملة المهاجرين على حدود بيلاروسيا وبولندا

بحث التعاون بين جامعة اليرموك وميرسي كور في التعليم الدامج

الحكومة : الأردن لا يتجه نحو الإغلاق

الثلاثاء، 16-11-2021 08:52 م

إعلاميون لبنانيون يتعرضون لحادث سير في بعلبك - صورة

14867_large


الوكيل الإخباري - تعرض الإعلامي محمد عبدالله وهو مندوب تلفزيون لبنان لحادث سير عند مدخل مدينة بعلبك الشمالي وبالتحديد في محلة التل الأبيض وذلك خلال توجهه برفقة زملاء له إلى الهرمل ، ونجا عبد الله ومن معه في السيارة من الموت وتعرض كل من سليمان أمهز.

اضافة اعلان

 

وكان متواجدا مع عبدالله في السيارة الزميل سليمان أمهز الذي أصيب برضوض طفيفة، بينما لم يصب مراسل "الجديد" شوقي سعيد وومراسل تلفزيون nbn علي شمص، اللذين كانا على المقعد الخلفي، بأذى لكن واجهة السيارة تحطمت ، وذلك وفق ما أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام.

 

 

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حسام-تحسين

حسام تحسين بيك يفك عزلته واعتزاله

ايمي-سمير-غانم-1630676393-0

ايمي سمير غانم تتذكر والديها الراحلين بصورة طريفة

786af1d288d18116492d0f5adf5cc4d7

الموت يفجع الفنانة نجوى كرم

czo1NzoiaHR0cHM6Ly9pbWFnZXMuYWx3YXRhbnZvaWNlLmNvbS9uZXdzL2xhcmdlLzk5OTkxNDUxMDguanBnIjs=

فريال يوسف تكشف تفاصيل المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

725029_0

عبدالمجيد عبدالله يشيد بالطفلة السعودية فلولة - فيديو

154-104202-britney-spears-freed-father-guardianship_700x400

النجوم يباركون تحرير بريتني سبيرز من وصاية والدها

أخبار متعلقة
fb9d0dd1-6006-40db-a0b8-95cfb25b01ec--RMBCQ

وائل كفوري يوجه رسالة تعزية ومواساة

8554798421581781155

قلق على صحة بشرى بعد حادث إنقلاب سيارتها في الجونة

2930569321

شاهد ...أول صورة لـ وائل كفوري بعد خروجه من المستشفى من داخل منزله