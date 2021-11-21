إعلامي مصري شهير وزوجته ينجوان من الموت بحادث سير

الوكيل الإخباري - أعلن الإعلامي والشاعر المصري جمال الشاعر، أنه تعرض وزوجته لحادث سير بالقرب من العاصمة الإدارية، وقال الشاعر عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إنه بفضل الله، نجا وزوجته بعد أن كادت السيارة تنفجر على الطريق الدائري الأوسطي.

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إشارة إلى أن جمال الشاعر حاصل على بكالوريوس تجارة في قسم إدارة الأعمال، عمل في إذاعة صوت العرب، ثم في التلفزيون، وأصبح رئيساً لقسم الشباب في القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وهو عضو لجنة النصوص في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وفي رصيده العديد من القصائد التي تم نشرها في المجلات.





المصدر - الفن

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