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الأربعاء، 27-01-2021 11:00 ص

إعلامي مصري شهير يسخر من ياسمين صبري بسبب صورة.. شاهد

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الوكيل الاخباري - احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري بعيد ميلادها بنشر عدة صور على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ظهرت فيها وهي تطفئ شمع الكعكة بمفردها دون أن يكون معها أحد في الصورة.

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وسخر الإعلامي شريف مدكور من ظهور ياسمين صبري بمفردها أثناء إطفاء شموع عيد ميلادها، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك" معلقًا على صورتها: "كل سنة وهي طيبة وبخير ورزق وصحة، بس أول مرة أشوف حد بيطفي شمع التورتة لوحده من غير ناس حواليه بيغنوا ويسقفوا".

 

يذكر أن شريف كان قد أعلن منذ فترة إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج الكيماوي، وأنه قد تعافى من المرض.


يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

 


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