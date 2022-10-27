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الخميس، 27-10-2022 11:46 ص

إعلامي يكشف عن تعرضه للتهديد من قبل حسام حبيب

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الوكيل الإخباري - كشف الإعلامي الكويتي طلال الفصام انه تعرض للتهديد من قبل الفنان المصري حسام حبيب بعدما تحدث طلال عن الفنانة شيرين عبد الوهاب واختفائها سابقا اي قبل فترة من الان.

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وفي التفاصيل، أشار الاعلامي الكويتي انه تناول في إحدى حلقات برنامجه موضوع اختفاء شيرين عن الساحة الفنية وعن مواقع التواصل الاجتماعي وطريقة تعامل حسام حبيب السيئة معها بناءا على مصادر مقربة من الطرفين.

 

وتابع مشيرا الى انه تعرض للتهديد من قبل حسام حبيب بالضرب والانتقام بعد هذه الحلقة في ذلك الوقت.

 

الفن 

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