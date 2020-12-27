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الأحد، 27-12-2020 09:44 ص

إعلام: مفاجأة بشأن طلاق أصالة من طارق العريان - فيديو

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الوكيل الاخباري - فجر محامي الفنانة السورية أصالة، مفاجأة جديدة تخص أزمة انفصالها عن طليقها المخرج الفلسطيني طارق العريان.

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وقال المحامي السيد محمد فهمي، إن "الطلاق لم يقع العام الماضي كما يتخيل البعض"، مؤكدا أنهما "انفصلا رسمياً يوم ١٥ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رغم أن الخلاف وقع بينهما في ديسمبر ٢٠١٩".


وأوضح محامي أصالة، في تصريحات مع برنامج "ET" بالعربي، أن "سبب تأخر وقوع الطلاق، هو تعنت طارق ومماطلته في تنفيذ طلب الفنانة السورية في الحصول على الطلاق".

 


ما زالت أزمة أصالة، وطليقها طارق العريان، تتفاعل، بعد نشرها منذ أيام صورة تجمعه بفتاة تدعى نيكول سعفان، ترددت أخبار عن وجود علاقة تجمعهما معا، وتحدثت أصالة في تعليقها على الصورة عن تعرضها "للظلم والخيانة".


فيما هاجمت الزوجة الأولى للمخرج الفلسطيني الأصل، طارق العريان، أصالة نصري، بعد نشر الأخيرة صورة جمعت العريان مع عارضة الأزياء نيكول سعفان.

 

ونشرت الزوجة الأولى هالة العتال، منشورا على صفحتها في "فيسبوك"، كشفت فيه موقفها الذي "قلبت فيه الطاولة" على منشور أصالة، من خلال دفاعها عن زوجها السابق.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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