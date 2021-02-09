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الثلاثاء، 09-02-2021 12:50 م

إعلان غير متوقع من هاني شاكر عن مطربي المهرجانات!

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين في مصر، أن حمو بيكا ومطربي المهرجانات لديهم فرصة للانضمام إلى النقابة من خلال شعبة المونولوج، موضحًا أنه يدرس ذلك وسيقوم بعرضه على مجلس النقابة للبت فيه، مشيرًا إلى أن تنازله بقبولهم كأعضاء نقابة من باب تقنين الأوضاع، وللقدرة على التحكم فيما يقدمونه على مستوى الموسيقى والكلمات، رغم عدم اقتناعه بالفكرة من الأساس.

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وكان الفنان هاني شاكر، قد طرح مؤخرًا كليب أغنيته الجديدة "كيف بتنسى"، عبر قناته الرسمية عبر يوتيوب، وأداها باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات نادين الأسعد، ألحان وليد توفيق، توزيع باسم منير، إخراج هنا حافظ، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد 2021.

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني شاكر كانت مشاركته مع الفنان أحمد سعد في دويتو غنائي بعنوان "يا بخته"، في ظهور جديد على أمير الغناء العربي، حيث حقق نجاحاً كبيراً بعد طرح الأغنية فيديو كليب على "يوتيوب".

 

لها

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