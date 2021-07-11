إكس يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات

الوكيل الإخباري - أخيراً قرر الفنان أحمد حلمي العودة للسينما بعد غياب دام حوالي ثلاث سنوات، حيث استقر على فيلم جديد، باسم مبدئي له "إكس".

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الفيلم تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير؛ ويقوم حلمي حالياً بعقد جلسات عمل يومية مع المؤلف والمخرج، للاتفاق على كافة تفاصيل العمل واختيار بقية فريق الممثلين الذين سيشاركون فيه، استعداداً لانطلاق التصوير أغسطس المقبل.



ورغم تكتم حلمي على تفاصيل الفيلم لكن "لها" علمت أن أحداثه تدور في إطار كوميدي ساخر، حول العديد من قضايا الفساد التي تتم تحت ستار الأعمال الخيرية.



يُذكر أن آخر أفلام أحمد حلمي في السينما كان «خيال مآته» الذي شاركه بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

المصدر - لها