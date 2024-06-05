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الأربعاء، 05-06-2024 02:34 م

إلغاء جولة جنيفر لوبيز الغنائية في أمريكا

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الوكيل الإخباري - ألغت المغنية جنيفر لوبيز مواعيد جولتها الغنائية «زيس إز مي..» في الولايات المتحدة. وأعلنت شركة «لايف ناشن إنترتينمنت»، إلغاء جولة صيف 2024، قائلة إن «جنيفر ستأخذ بعض الوقت إجازة، لتكون مع أطفالها وعائلتها وأصدقائها المقربين.

وخاطبت لوبيز محبيها وكتبت: «أنا أتألم تماماً، وأشعر بحزن عميق لأني أخذلكم».

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وتابعت «أرجو أن تدركوا أنني لم أكن لأفعل ذلك، لو لم أشعر أنه ضروري للغاية».

 

ويأتي إلغاء الجولة، وسط تكهنات بشأن زواجها من الممثل بن أفليك.

 

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