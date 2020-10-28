إلغاء حفل إطلاق ألبوم تامر حسني الجديد في مهرجان الجونة

الوكيل الإخباري _ اعلن الفنان المصري تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" من خلال خاصية الستوري عن تأجيل حفل إطلاق ألبومه الجديد “خليك فولاذي”.

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حيث انه قال : “مسا العسل على أحلى ناس تم تأجيل حفل إطلاق ألبوم خليك فولاذي وسيقام إن شاء الله في القاهرة قريبا”.



يشار الى انه كان من المقرر أن يقام حفل تامر في مهرجان الجونة يوم الخميس 29 المقبل، ولم يعلن حسني عن الموعد الجديد.



المصدر : الامارات نيوز

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