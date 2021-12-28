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الثلاثاء، 28-12-2021 01:39 م

إلغاء حفل إليسا ووائل كفوري في السعودية

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الوكيل الإخباري - تلتقي الفنانة إليسا مع جمهور أبو ظبي في جزيرة المارية ليلة 31 كانون الأول قبل ساعات من العام الجديد، لتقضي ليلة رأس السنة هناك في حفل جماهيري ضخم رفع لافتة كامل العدد بعد ساعات من الإعلان عن الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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يبدو أن الحفل المنتظر ليجمع إليسا ووائل كفوري في 6 كانون الثاني ليكون أولى حفلات الثنائي على خريطتهما لعام 2022 لن يرى النور؛ فبعد أن كان هناك محاولات لجمعهما مجدداً في حفل غنائي ضخم بداية العام الجديد، أُلغيَ المشروع من دون أسباب واضحة.

فحتى الآن لم يعلن أي منهما عن الحفل عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يؤكد خبر إلغاء الحفل نهائياً ليكون حفل إليسا ضمن حفلات الموسم الجديد من برنامج stars on board في شباط المقبل هو أولى حفلاتها لعام 2022 حتى الآن.

 

المصدر - لبنان 24 

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