إلغاء حفل شيرين عبدالوهاب في لبنان

الوكيل الإخباري- بعد الإقبال الكبير على تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب، أعلنت الشركة المنظمة Velvet Productionz إلغاءه لأسباب خاصة بشيرين.

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وقالت الشركة عبر حسابها على إنستغرام: "تعتذر شيرين لجميع محبيها والذين اشتروا بطاقات، آملة منهم تفهم هذا الإلغاء، واعدة إياهم بإقامة هذا الحفل بمجرد انتهاء هذه الأسباب الخارجة عن إرادتها".



وأضافت: "يؤسفنا أن نعلن أن حفل شيرين أُلغي. نحن نقدر تفهمكم ونتطلع إلى الترحيب بكم في الأحداث المستقبلية في بيروت.

والشركة إذ تعتذر لكل من اشترى تذاكر الحفل على هذا الإلغاء الخارج عن إرادتها، علماً بأنه سيرسل بريد إلكتروني لكل من اشترى تذكرة لاسترداد ثمنها، شاكرين حُسن تفهمهم".



وزار الشاعر بهاء الدين محمد شيرين عبد الوهاب للاطمئنان عليها، وقال اليوم الإثنين في منشور عبر حسابه على فيس بوك، مشيراً إنها في أجمل حالاتها مع عائلتها، مؤكداً استعدادها لطرح أحدث أغانيها. وقال: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جداً شيرين عبد الوهاب، وبطمنكم عليها هي في أجمل حالاتها مع العائلة وبتنهي آخر لمسات لأغاني ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالي وإحساسها العالي".

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