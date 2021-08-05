إلهام الفضالة تبارك لـ نيللي كريم على ارتباطها وتعلق على فارق العمر بينهما - صورة

الوكيل الإخباري - باركت الفنانة إلهام الفضالة ارتباط كل من نيللي كريم وهشام عاشور، ونشرت صورة لهما عبر "سناب شات"، ووضعت فارق العمر بينهما، فالفنانة المصرية أكبر من خطيبها بـ 8 أعوام، وبينت فرق العمر بينها وبين زوجها شهاب جوهر.

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وهو 3 سنوات فقط، ومع هذا أُثيرت ضجة عبر "السوشيال ميديا" حين أعلنا زواجهما، ولم تمر الحادثة دون تعليق على فرق العمر بين نيللي كريم وخطيبها هشام عاشور خلال تهنئتها نيلي بالخطوبة، وقالت: المهم الله يتمم عليكم ويسعدكم.

وكتبت تعليقاً على الصورة التي نشرتها قائلة: (زواج نيللي كريم وهشام عاشور وقصة حب جميلة جمعت بينهما، نيلي كريم مواليد 1974 وهشام عاشور مواليد 1982. وعلقت بتعليق طريف وأضافت: ألف ألف مبروك أنا فرق 3 سنين وسووا لي قضية الأمم المتحدة.



