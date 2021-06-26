إلهام شاهين تكشف الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة إلهام شاهين عن تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، وأوضحت أنها قامت بزيارتها منذ ثلاثة أيام في المستشفى.



وقالت شاهين في تصريحات صحافية على هامش ندوة تكريمها في مهرجان أسوان لسينما المرأة، إن دلال تعافت من فيروس كورونا تماماً، ولكنها مازالت تمكث في العناية المركزة لحاجتها للأكسجين مؤكدة أنها ليست في حجرة العزل.

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كذلك هنأت دنيا سمير غانم بمناسبة تكريمها من مهرجان أسوان وقالت: "دنيا بنتي ومبسوطة بتكريمها وفرحانة بها وبمشوارها الفني".



يذكر أن مهرجان أسوان لسينما المرأة يعقد في الفترة من 24 وحتى 29 من شهر حزيران (يونيو) الجاري، وشهد تكريم العديد من النجوم من بينهن إلهام شاهين ودنيا سمير غانم التي اعتذرت عن حضور المهرجان بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها من مرض والدتها ووفاة والدها، وقامت بإرسال فيديو تعبر فيه عن سعادتها بالتكريم واعتذارها عن عدم الحضور.

المصدر - لها