إلهام شاهين توجه نصيحة لشيرين عبد الوهاب

الوكيل الإخباري - حلت الممثلة المصرية إلهام شاهين ضيفة في برنامج الاعلامية اللبنانية جيسيكا عازار 40 حيث اجابت على 40 سؤالاً متنوعاً حسب صيغة البرنامج.



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تحدثت شاهين عن جوانب من حياتها الشخصية والمهنية، مثلاً عن عدم رغبتها بالانجاب عندما كانت متزوجة لأنها تعتقد انه لن يمكنها بسبب مهنتها اعطاء الوقت الكافي لتربية الاولاد. كذلك تطرقت شاهين الى علاقاتها بزملائها بالوسط الفني وتكلمت عن صداقاتها.

وعندما سألتها عازار رأيها بالازمة التي تعاني منها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، نصحت إلهام شاهين مواطنتها بوضع حياتها الشخصية جانباً والاهتمام بفنها وصحتها لان ربنا اعطاها موهبة الغناء وعليها الاهتمام بهذه الموهبة.

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