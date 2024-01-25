إليان خوند تنطلق في برنامجها الجديد 'قصّتي مع النجاح' - فيديو

الوكيل الإخباري - تنطلق إليان خوند في برنامجها الحواريّ الجديد "قصّتي مع النجاح" مساء اليوم (الخميس) عبر قناة "الجديد" اللبنانية.



ويُضيء برنامج "قصّتي مع النجاح" على رجال وسيّدات أعمال لمعوا في مجالهم ويُعتبرون قدوة في عالمهم، وينقل البرنامج أيضاً بداياتهم والتحديات التي واجهتهم.

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من جهتها، عبّرت إليان خوند عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة الجديدة في عالم التلفزيون، كما لم تخفِ حماستها إذ قالت: "منذ زمن وأنا أحلم بفرصة فريدة لأغرّد من خلالها خارج السرب وأتمكّن من إبراز طاقتي وأعبّر عن شغفي بمهنة الإعلام".



واختتمت إليان خوند حديثها قائلةً: "أدعو الجميع لمُتابعة برنامجي الأوّل "قصّتي مع النجاح" عبر قناة "الجديد"، هذه المحطّة التي أعتبرها عائلتي وأتمنّى أن نحقّق النجاح معاً".

لها