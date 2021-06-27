إليسا تتعرض لموقف من معجبة في حفل أربيل - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت الفنانة اللبنانية، إليسا، لموقف من جانب إحدى معجباتها، خلال الحفل الغنائي الذي أحيته، الجمعة، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.



وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للمعجبة وهي تحاول جاهدة الوصول إلى نجمتها المفضلة إليسا في حفل من أجل تسليمها هدية، وسط اعتراض الحارس الشخصي لها.

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ورفضت إليسا إحراج المعجبة في المقابل، وأخبرت الحارس أن يسمح لها بمنحها الهدية، قائلة له: "حبيبي أنا قلت لها".



وفي أول تعليق منها على إحياء حفلها في أربيل، غردت إليسا، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حفل الرياض كان خيال وحفلة أربيل رائعة بكل معنى الكلمة، شكرا للحضور الرائع وكل من ساهموا في إنجاح هاتان الحفلتان، أحبكم".



وكانت إليسا شاركت مقطعا مصورا لها يوم الخميس من داخل غرفتها في الفندق المقيمة به في مدينة أربيل العراقية.





إليسا تواجه الـ security وترفض احراج معجبة قدمت لها هدية 🖤#اليسا_في_اربيل pic.twitter.com/9S6qLyrnYO " حبيبي أنا قلتلها "إليسا تواجه الـ security وترفض احراج معجبة قدمت لها هدية 🖤 @elissakh June 25, 2021

المصدر - لبنان 24