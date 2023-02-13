إليسا تثير الجدل بتعليقها العفوي على الزلزال

الوكيل الإخباري- أثارت النجمة إليسا ضجة كبيرة بعفويتها وأسلوبها الراقي في الحديث عن الكارثة التي تعرضت لها تركيا وسوريا جراء الزلزال، وتبريرها للحفل الذي أحيته أخيراً في لبنان.

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وخلال حفلها المشترك مع النجم مروان خوري في بيروت، أطلت النجمة اللبنانية بفستان أحمر قصير وبسيط التصميم وتحدثت مع الجمهور قائلةً: "الحمد لله إن الموسيقى هي المنفذ الوحيد اللي بنقدر نتنفس فيه... لما بغني والناس تسمعني".

وأضافت: "لاحظنا اللي بيحصل برا، الله يساعد كل العالم، إحنا أخدنا دورنا، والله يكون مع كل الناس اللي خسروا الضحايا، الله يصبّرهم والله يحمي لبنان ويحمينا أهم شيء لأنه ما بقى فينا، انبسطوا؛ لأن بيحقلنا ننبسط ونستمتع بالموسيقى ونعيش كمان".

بدوره، قال النجم مروان خوري: "نحن كفنانين مجبرون على أن نراعي بعض الامور، مثل الانتا والتكاليف والحجوزات المخصّصة للحفل". وأضاف: "اعذرونا من كل النواحي، يمكن شو ما عملنا رح نكون مخطئين بس عم نحاول نستمر قدر الامكان".



لها









