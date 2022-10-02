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الأحد، 02-10-2022 12:44 م

إليسا تحتفل بـ 10 مليون مشاهدة لـ "أنا وبس"

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الوكيل الإخباري-شاركت الفنانة اللبنانية إليسا فيديو جديد من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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واحتفلت إليسا من خلال منشورها، بالنجاح الكبير الذي لا زالت أغنيتها "أنا وبس" تحققه حتى الآن، منذ أن طرحتها قبل شهر ونصف، حيث تمكنت من كسر حاجز الـ 10 مليون مشاهدة عبر قناة إليسا على يوتيوب.


أغنية "أنا وبس" من ألحان الفنان زياد برجي، توزيع موسيقي طارق توكل، كلمات الشاعر أحمد ماضي. وكانت إليسا قد أطلقتها بعد جدل واسع وقع في الأيام الماضية، بينها وبين صنّاع الأغنية، بخصوص طرحها.

 


 

 

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