إليسا تحصد الترند وجمهورها بالانتظار

الوكيل الإخباري - عاشت النجمة إليسا نجاحات كثيرة هذه الأيام، وتستعد لإطلاق ألبومها الغنائي المفترض أن يصدر منتصف الصيف المقبل بدون شركة إنتاج.

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ويبدو أن إنتاج إليسا الخاص هذه المرة لألبوم كامل حملها إلى الانفتاح أكثر على معظم شركات الترويج، ومنها التعاون مع شركة وتري التي نشرت بوستات داعمة لإليسا بعد إفصاحها عن أول أغنية ستطلقها ضمن جديدها قريباً.





"من أول دقيقة" هو عنوان الأغنية الجديدة التي حصدت ترند قبل يوم واحد على موقع تويتر، والواضح أن صاحبة الأغنية نافست الترند الخاص بهذه الأغنية، وحتى ساعة متقدمة من صباح الأمس ظل الترند في المراتب الأولى متصدِّراً.



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