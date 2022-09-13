إليسا تعلق على خبر إلغاء حفلها.. وهذا ما قالته

الوكيل الإخباري-علقت الفنانة اللبنانية إليسا على خبر إلغاء حفلها، الذي كان من المقرر أن يقام في لبنان في 15 أيلول الجاري.

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وقالت :"ارتأينا مع فريق العمل من أسبوع إنو نلغي الحفلة اللي كانت مقررة بـ ١٥ أيلول بلبنان بسبب سوء التنظيم وعدم الالتزام من قبل الفريق المنظم بالعديد من الشروط، مع إنو كنت حابة تنعمل لجمع التبرعات للجمعية اللي اخترتها، منرجع منلتقي بمناسبات وحفلات تانية".



لاقى المنشور إنتشاراً بين المتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الخاصة، وعبروا عن أسفهم لسماع الخبر وعن محبتهم لإليسا.





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