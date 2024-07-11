إليسا تكشف مواصفات فتى أحلامها وترفض "الزوجة الثانية"

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة اللبنانية إليسا تفاصيل متنوعة عن حياتها الشخصية والفنية خلال حلولها ضيفة في ثاني حلقات برنامج "بيت السعد"، تقديم الشقيقين أحمد وعمرو سعد.

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وتحدثت إليسا خلال البرنامج عن مواصفات الفتى الذي ترغب في الارتباط به، لافتة إلى أن أهم عامل تسعى إليه فيه هو أن يكون لديه "كاريزما" مميزة. وأضافت إليسا: "أنا مش صعبة أوي، بس اللي هيجذبني للشخص، الكاريزما بتاعته، شكله ييجي بعد كدا، والكاريزما غير الشكل ونفس الشيء عند البنات، والشخص اللي عنده كاريزما أفضل من الشخص اللي شكله حلو".



كما كشفت إليسا عن موقف خاص في حياتها الشخصية بشأن ارتباطها بشخص أدركت بعد ذلك أنه متزوج، الأمر الذي دفعها لإنهاء العلاقة بقولها: "دخلت في علاقة حب مع شخص، وعرفت في نص العلاقة إنه متجوز، سبته عشان محبتش أبني سعادتي على حساب ست تانية، وهو زي كل الرجالة قالي بينا مشاكل وهنطلق، بس موافقتش أكون ست تانية".



وحول موقفها من وجود زوجة ثانية في حياة الرجل، لم تمانع إليسا المبدأ، لكنها ترفض تطبيقه عليها، وأن تكون زوجة ثانية، وهو ما عبرت عنه بقولها: "أنا مع أن الشخص يتجوز زوجة تانية بس مايسبهاش، بس أنا بيئتي وثقافتي مينفعش يكون فيها زوجة تانية.. أنا مقبلش".



يشار إلى أن الحلقة الأولى من برنامج "بيت السعد" استضافت الفنان أحمد حلمي الأسبوع الماضي، حيث تحدث عن جوانب من حياته الشخصية، وأهمية العائلة بالنسبة له، وأعماله، وأمنياته للمستقبل، ومن المقرر أن تستضيف الحلقة الثالثة الفنان المصري محمد هنيدي الأسبوع المقبل.





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