إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة إليسا عن موعد طرح ألبومها الجديد الذي ينتظره جمهورها، كما كشفت عن رأيها في الذكاء الاصطناعي.

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في البداية تحدثت إليسا عن ألبومها الجديد موضحة أنها قاربت على الانتهاء منه وقالت: "في قصص بخلصها لن تطول والأكيد على الصيف بينزل الألبوم على الصيف".



وعن رأيها في الذكاء الاصطناعي قالت إليسا: "برفض الذكاء الاصطناعي لأن العالم لن يفكر أو يعمل سيحل محلهم الذكاء الاصطناعي سواء بالصوت أو بالتفكير أو بموضوع شعر، أنا ضده ولا أعرف ماذا ورائه لأن الخطط الكبيرة في الخارج أكيد لها هدف آخر".





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