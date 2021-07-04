إليسا توجّه هذه الرسالة للقاضي المعني بقضية انفجار مرفأ بيروت - صورة

الوكيل الإخباري - غردت الفنانة إليسا عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "تحية احترام للقاضي طارق البيطار (المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت).. الله يحميك وكلنا معك.. مشوار الاف ميل ببلش بشخص شجاع.. القضاء بعدو بخير".



تحية احترام للقاضي طارق البيطار ❤ الله يحميك وكلنا معك

مشوار الاف ميل ببلش بشخص شجاع .

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وتأتي تغريدة إليسا بعد إطلاق البيطار مسار الملاحقات القضائية في هذا ملف انفجار المرفأ بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.



ووجه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.

كما وجه القاضي بيطار كتابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة.

المصدر - لبنان 24