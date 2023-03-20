إليكم قائمة بأبرز المسلسلات الخليجية في رمضان

الوكيل الإخباري- اقترب موعد الموسم الدرامي الرمضاني، واتضحت خارطة المسلسلات التي ستعرض عبر الشاشات العربية، ومنها الخليجية، إذ تضم القائمة مجموعةً كبيرة منها، تتنوع بين الكوميديا والدراما، وهنا نرصد لكِ أبرزها.



"قرة عينك":

يشارك في بطولة هذا العمل العديد من النجوم، منهم: حياة الفهد، بشير الغنيم، سعاد علي، بثينة الرئيسي، عبدالعزيز النصار، وشيماء علي.

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ومن المتوقع أن يحمل المسلسل طابعاً كوميدياً تتخله بعض المواقف المؤثرة، حيث ظهرت حياة الفهد في البرومو التشويقي، وهي تتحدث مع روبوت باللغة العربية الفصحى.







"بطن وظهر":

تدور أحداث العمل حول فكرة التوائم، ويتم يطرحها في إطارِ اجتماعي وإنساني كوميدي، ومن الممثلين المشاركين في هذا العمل: أحمد الجسمي، وسعاد علي، وزينب كرم، وروان الطويرقي، ومبارك المانع، وهو من تأليف عثمان الشطي، وإخراج سعود بوعبيد.





"مجاريح":



يتتبع هذا العمل الخليجي، الذي كتبه جمال سالم، وأخرجه عيسى ذياب، حياة مجموعةٍ من السيدات اللاتي يعانين حالاتٍ اجتماعية قاسية، وكيف يتخطين هذه المآسي التي تؤثر عليهن، ويضم هذا المسلسل عدداً كبيراً من الممثلين، منهم: سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، عبدالإمام عبدالله، وهنادي الكندري.





"طاش 19":

من المعروف أن هذا المسلسل يدور في إطارٍ كوميدي درامي، وهو يتتبع في كل حلقةٍ قصصاً مختلفة حول العديد من القضايا الاجتماعية، وفي موسمه الـ19، سيتكون هذا العمل من 20 حلقة، ومن أبرز نجومه: ناصر القصبي، عبدالله السدحان، يوسف الجراح، فهد الحيان، حبيب الحبيب، ريماس منصور، بشير الغنيم، محمد الكنهل، تركي السدحان، ريم عبدالله، ومحمد العيسى.



"فنطاس":

هذا المسلسل، الذي يشارك في بطولته عددٌ من النجوم، مثل: طارق العلي وخليل الرميثي وشهاب حاجية، يحكي قصة موظفٍ أربعيني، يواجه بسبب حرصه الشديد على المال الكثير من المواقف المضحكة مع عائلته وأصدقائه، وهذا المسلسل يُعرض حصرياً على قنوات أبوظبي.



"قفص مخملي":

يتتبع هذا العمل الاجتماعي الكويتي قصة امرأةٍ ثرية تتولى رعاية أبناء شقيقها الراحل بأسلوبٍ صارم، ويُعرض حصرياً على قنوات أبوظبي، ويلعب بطولته العديد من النجوم، أبرزهم: هيا عبدالسلام وفؤاد علي وبدر الشعيبي.





"النكران":

من بين الأعمال الخليجية المرتقبة، أيضاً، مسلسل "النكران"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، عن مجموعة من القصص الإنسانية، من خلال أبناء رجل أعمال يُدعى "يوسف العراب"، قرروا الحصول على حصصهم من الميراث لرسم طريقهم، وذلك احتجاجاً على أعمال والدهم الخيرية، لتتوالى الأحداث، وتتغير مسارات حياة أفراد هذه العائلة.



ويؤدي دور البطولة فيه عدد من النجوم، منهم: داوود حسين، باسمة حمادة، عبدالمحسن القفاص، أمل محمد، علي جمعة، وشيلاء سبت.

زهرة الخليج