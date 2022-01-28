الجمعة 28-01-2022
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الجمعة، 28-01-2022 11:35 ص

إليكم لائحة الفائزين بحفل Joy Awards جوائز صناع الترفيه

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الوكيل الإخباري - اختار جمهور حفل جوائز صنّاع الترفيه" الفائزين في مختلف الفئات، وذلك من خلال التصويت عبر تطبيق Joy Awards الذي أتاح للمشارك في عملية التصويت منح صوته للمرشحين الذين يختارهم بنفسه في كل فئة من الفئات المصنفة ضمن خمس اختصاصات هي السينما والموسيقى والمؤثرين الاجتماعيين والرياضة والمسلسلات الدرامية.

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الممثل محمد هنيدي: جائزة أفضل ممثل سينمائي، عن مشاركته في فيلم "الإنس والنمس"، بعد منافسة مع الممثلين أحمد السقا وبيومي فؤاد وكريم عبد العزيز.

الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص: جائزة أفضل ممثلة سينمائية عن مشاركتها في فيلم "العارف"، بعد منافسة مع الممثلات منة شلبي وأسماء أبو اليزيد ودينا الشربيني.

وفاز الفنان المصري رامز جلال بجائزة أفضل برنامج من حيث نسب المشاهدة.

الممثل السعودي يعقوب الفرحان: جائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات، عن مشاركته في مسلسل "رشاش، بعد منافسة مع الممثلين خالد صقر وقصي خولي ومعتصم النهار.

الممثلة السعودية إلهام علي: جائزة أفضل ممثلة عن فئة المسلسلات، عن مشاركتها في مسلسل "اختطاف"، بعد منافسة مع الممثلات نادين نسيب نجيم وشجون الهاجري وهدى حسين.

الممثل السعودي فايز بن جريس: جائزة الوجه الجديد عن فئة المسلسلات، عن مشاركته في مسلسل "رشاش، بعد منافسة مع الممثلين نور طاهر وأندريا طايع وإبراهيم الحجاج.

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