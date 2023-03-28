الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

وزير الأوقاف: من واجبي منع خطباء لا يحملون شهادات شرعية

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

الثلاثاء، 28-03-2023 05:51 م

إليكم نهاية مسلسل باب الحارة.. وهل يكون الجزء 13 هو الأخير؟!

تنزيل (4)


الوكيل الاخباري-  تحدّث الكاتب والسيناريست السوري مروان قاووق عن أعماله التي ستعرض في رمضان المقبل. مبيناً أن الجزء الثالث عشر من السلسلة الشهيرة “باب الحارة” إنتاج شركة قبنض ستأتي استكمالا لأحداث الجزء12، وستشهد عودة شخصية “أبو غالب” بقصة جديدة ومختلفة.اضافة اعلان


وأشار قاووق إلى أن الشركة المنتجة طلبت منه أجزاء أخرى لكنه يبحث عن الاتفاق المادي، وأن يحظى بأجر يستحقه، وفي حال عدم الاتفاق قد يضطر لإيقاف كتابة أجزاء جديدة، إضافة إلى رؤيته بضرورة متابعة أصداء الجزء 13، ومدى إقبال الجمهور.

وحول الانتقادات التي تطال المسلسل قال إنه يستمع للكثير من الانتقادات، وليس المطلوب أن ينال العمل محبة ورضا جميع المشاهدين، كما أنه مطلوب جدا خارج سوريا من الجمهور العربي.

إقرأ أيضًا: والد نجمة باب الحارة يتزوج من صديقتها دون علمها والعلاقة بينهما متوترة!!

وأضاف أنه سيحضر أيضا في رمضان عبر مسلسل “الكرزون” تأليفه مع رنيم العودة وإخراج رشاد كوكش، وهو عمل اجتماعي معاصر يطرح من خلاله موضوعات جديدة تخصّ المرأة وجيل الشباب، والمجتمع ككل. متمنياً أن يحقق الرسالة والهدف المطلوب منه على الرغم من كل ما يحمله من قسوة بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بالمنافسة بين الأعمال الدرامية، أوضح قاووق أن كل عمل له خصوصية معينة، ولكي يدخل أي مسلسل حيز المنافسة لابد وأن يكون متكاملا من حيث الإنتاج ومشاركة نجوم كبار، هذه المعادلة التي يراها تتحقق في “الكرزون”.

وكما قال الكاتب مروان قاووق، فإن باب الحارة قد ختمه بالاستقلال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2222222

مسلسل "زقاق الجن".. ناجي سعد مينة متهم بخطف وقتل الأطفال

1111111111111

الموت يفجع الفنانة شيرين

2060276_0

مصدر يكشف سبب اعتداء محمد سعد على فريق العمل في "الحاج اكسلانس "

20230329000009572

أول تعليق من رامز جلال بعد تعرضه للدغة ثعبان .. هل كان ساماً ؟

image

طبيب محمد فؤاد يكشف خطورة مقلب رامز جلال على حالته الصحية

22222222222222222222222222

هل اقتبست مي عز الدين أزياءها من مسلسل عالمي؟

أخبار متعلقة
image

عادل امام يهنئ بقدوم رمضان -صورة

medium_2023-03-22-6aa91f6b3c

تامر حسني بتخذ قراراً مفاجئاً مع بداية شهر رمضان

416498Image1

لقطات مسربة من اولى حلقات باب الحارة 13 .. فيديو

2023322205034559XQ

لماذا تغيب سلافة معمار عن دراما رمضان 2023؟

imgid455131

كاتب باب الحارة : قد يعلن عن نهايته بهذا الموعد!

czo3MDoiaHR0cHM6Ly93d3cud2F0YW5zZXJiLmNvbS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMy8wMy9VbnRpdGxlZC0xLTc5LmpwZyI7

لقطات من مقلب رامز جلال خلال رمضان ٢٠٢٣ -فيديو