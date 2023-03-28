إليكم نهاية مسلسل باب الحارة.. وهل يكون الجزء 13 هو الأخير؟!

الوكيل الاخباري-

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تحدّث الكاتب والسيناريست السوري مروان قاووق عن أعماله التي ستعرض في رمضان المقبل. مبيناً أن الجزء الثالث عشر من السلسلة الشهيرة “باب الحارة” إنتاج شركة قبنض ستأتي استكمالا لأحداث الجزء12، وستشهد عودة شخصية “أبو غالب” بقصة جديدة ومختلفة.وأشار قاووق إلى أن الشركة المنتجة طلبت منه أجزاء أخرى لكنه يبحث عن الاتفاق المادي، وأن يحظى بأجر يستحقه، وفي حال عدم الاتفاق قد يضطر لإيقاف كتابة أجزاء جديدة، إضافة إلى رؤيته بضرورة متابعة أصداء الجزء 13، ومدى إقبال الجمهور.وحول الانتقادات التي تطال المسلسل قال إنه يستمع للكثير من الانتقادات، وليس المطلوب أن ينال العمل محبة ورضا جميع المشاهدين، كما أنه مطلوب جدا خارج سوريا من الجمهور العربي.إقرأ أيضًا: والد نجمة باب الحارة يتزوج من صديقتها دون علمها والعلاقة بينهما متوترة!!وأضاف أنه سيحضر أيضا في رمضان عبر مسلسل “الكرزون” تأليفه مع رنيم العودة وإخراج رشاد كوكش، وهو عمل اجتماعي معاصر يطرح من خلاله موضوعات جديدة تخصّ المرأة وجيل الشباب، والمجتمع ككل. متمنياً أن يحقق الرسالة والهدف المطلوب منه على الرغم من كل ما يحمله من قسوة بحسب تعبيره.وفيما يتعلق بالمنافسة بين الأعمال الدرامية، أوضح قاووق أن كل عمل له خصوصية معينة، ولكي يدخل أي مسلسل حيز المنافسة لابد وأن يكون متكاملا من حيث الإنتاج ومشاركة نجوم كبار، هذه المعادلة التي يراها تتحقق في “الكرزون”.وكما قال الكاتب مروان قاووق، فإن باب الحارة قد ختمه بالاستقلال.