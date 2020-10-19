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الإثنين، 19-10-2020 02:45 م

إنتقام بارد بين ميلاد يوسف وجيني إسبر وخالد القيش

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الوكيل الإخباري _ طرحت شركة "غولدن لاين" الإعلان الترويجي الأول لمسلسل "انتقام بارد" (بصمة حدا) الذي يحمل أحداث مشوّقة تقع في نقطة إشتباك الواجب مع الحب بين الخطأ والصواب، يتحكم فيها ثأر شيطاني ينتظر النقاط السوداء داخل عقل كل إنسان، ليفجرها بألاعيبه النفسية الغامضة.

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وقد شارك في بطولته كل من الفنان ميلاد يوسف وخالد القيش وجيني اسبر ونضال نجم ويزن خليل وحسام تحسين بك ووفاء موصللي.

يشار الى أن "إنتقام بارد" جزءاً من ثلاثية الدراما النفسية "بصمة حدا".

 

المصدر : لها 

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