الخميس 12-08-2021
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الخميس، 12-08-2021 02:46 م

إنتي حياتي لـ سعد لمجرّد تحقق أرقاماً قياسية - صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان المغربي سعد لمجرد بوستر أغنيته الجديدة إنتي حياتي على صفحته الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك للإحتفال بتخطي الفيديو كليب حاجز الـ10 ملايين مشاهدة بعد أسبوع واحد من طرحه على قناته الخاصّة على يوتيوب .

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وتصدرّه الترند في عدد من الدول العربية، وعلّق لمجرّد على المنشور: إنتي حياتي تحقق ١٠ ملايين مشاهدة في أسبوع فقط، نحن نشكركم كثيرا، كلا الفريقين سعداء للغاية نحبكم كثيراً .


إنتي حياتي جمعت سعد مع فريق كاليما لأول مرة، إذ شارك فيها ملاك دمناتي، والغالي العباسي، ونلسون هلون، والأخوان أنتونيو وفرانديك فريرا، وتأتي كلمات الأغنية بين اللهجتين المصرية والمغربية.


 

 

المصدر - الفن 

 

 




 

 


 

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