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الإثنين، 02-08-2021 01:59 م

إنقطاع الكهرباء في حفل ناصيف زيتون وجورج وسوف - فيديو

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الوكيل الإخباري - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يوثق لحظة إنقطاع الكهرباء بالكامل عن الملعب حيث كان يحيي الفنان السوري ناصيف زيتونحفلاً في دمشق بمناسبة عيد الجيش، الأمر الذي تعامل معه ناصيف بطرافة وذكاء، من خلال استمرار الفرقة الموسيقية بالعزف بينما هو راح يرقص بعفوية ويلتقط الصور مع الشبان على المسرح.

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وكان قد أحيا ناصيف حفلا غنائيا في ملعب الجلاء في دمشق مساء أمس السبت ضمن احتفالات عيد الجيش ونشر صورة تجمع بالفنان جورج وسوف واعتبر ان هذا اللقاء حلم تحقق بالنسبة له لم يخلو من المفاجآت حيث إقتحمت معجبة المسرح وهي تركض مسرعة أثناء غنائه لتقوم بإحتضانه وهي تصرخ وتبكي "بحبك بحبك".


ولم يتمكن ناصيف من استدراك الموقف بسرعة بسبب خجله، ولكنه سارع لاحتضان الشابة بخجل، وبدا عليه علامات الإرتباك.

 

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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