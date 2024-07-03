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الأربعاء، 03-07-2024 12:14 م

إيرادات "ولاد رزق 3" تتخطى 15 مليون دولار

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الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن فيلم «ولاد رزق 3 – القاضية» حقق إيرادات تخطت 15 مليون دولار في شباك التذاكر بمختلف الدول، ليتخطى الفيلم ما تم إنفاقه على تصويره الذي وصل إلى 12 مليون دولار.

ونشر آل الشيخ، بيان الإيرادات في كل دولة يُعرض فيها الفيلم وعلق: «في أسبوعين عرض، فيلم «ولاد رزق 3» يحقق أكثر من 15 مليون دولار؛ ما يعادل أكثر من 720 مليون جنيه مصري، صورة مع التحية لمن قال لا يمكن تحقيق ما تم صرفه على الفيلم».

وأضاف آل الشيخ: «الحقيقة أنه بتوفيق من الله، ومن ثم بالتخطيط الجيد وتوافر عناصر النجاح، وبدعم GEA وتقديم محتوى منافس بجودة أعلى من السوق، وقصة ناجحة تستطيع تحقيق الهدف والمكسب، بالإضافة إلى دعاية ناجحة لموسم الرياض؛ سنقدم على خطوات مماثلة ومحسوبة وسننتقي بعناية وسنعلن عن ذلك قريباً».

وزاد آل الشيخ في منشوره: «نلتقي نتيجة إيرادات «ولاد رزق 3» بعد 8 أسابيع إن شاء الله لنحسب معاً الرقم المنجز، ولاد رزق بالشراكة مع موسم الرياض و GEA غيروا مفهوم الإنتاج في الوطن العربي، وهذا هو المهم، GEA تدعم الإبداع أينما كان».

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عكاظ

 




 

 


 

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